Бывший пленный рассказал, как СБУ снимает фейковые видео

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по заранее написанным текстам после избиений и угроз снимают видеоролики с фейковыми "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооружённые силы РФ. Об этом рассказал освобождённый из плена Виктор Раидин, который ранее был мобилизован из Красноярска.

По словам мужчины, после того как он попал в плен в селе Водяное в ДНР, его передали СБУ. Сотрудники спецслужбы помимо допросов заставляли участвовать пленных в съёмках фейковых видео, дискредитирующих ВС РФ. Виктор рассказал, как именно проходят такие мероприятия.

"Сотрудник СБУ мне дал лист А4… говорит: "Читай". Я начинаю смотреть, и я ему говорю: "Я не вижу" — он мне пару раз ударил, объяснил, ещё раз камеру включил и говорит: "Смотри, ты сейчас читаешь вот это". А там написано как раз дискредитация <…> армии, про штурмы вот эти "бесполезные", про снабжение, про всё", — приводит слова мужчины РИА "Новости".

По словам россиянина, от пленных требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях читали не с листа, а заучивали наизусть или пересказывали. Также он рассказал, что помимо дискредитирующих видео их заставляли на камеру поздравлять людей.