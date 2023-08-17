Турция арендовала порт в Ливии и разместит там военную базу

Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии, Анкара планирует разместить там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, данный шаг позволит укрепить суверенитет республики в Восточном Средиземноморье и усилить контроль над территориальными водами страны, обеспечив безопасность торговых судов.

Уточняется, что Анкара намерена разместить на базе системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боевые беспилотники.