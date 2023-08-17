Турция арендовала порт в Ливии и разместит там военную базу
TGRT: Турция арендовала порт Хомс в Ливии и разместит там военную базу
Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии, Анкара планирует разместить там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT со ссылкой на свои источники.
По информации СМИ, данный шаг позволит укрепить суверенитет республики в Восточном Средиземноморье и усилить контроль над территориальными водами страны, обеспечив безопасность торговых судов.
Уточняется, что Анкара намерена разместить на базе системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боевые беспилотники.
Ранее Лайф писал, что в Европе признали ошибкой убийство многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. По словам главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни, после этого во всю Африку пришла нестабильность.
ТАСС / Zuma