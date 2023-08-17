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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 07:59
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Турция арендовала порт в Ливии и разместит там военную базу

TGRT: Турция арендовала порт Хомс в Ливии и разместит там военную базу

Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии, Анкара планирует разместить там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, данный шаг позволит укрепить суверенитет республики в Восточном Средиземноморье и усилить контроль над территориальными водами страны, обеспечив безопасность торговых судов.

Уточняется, что Анкара намерена разместить на базе системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боевые беспилотники.

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Ранее Лайф писал, что в Европе признали ошибкой убийство многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. По словам главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни, после этого во всю Африку пришла нестабильность.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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