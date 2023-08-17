В Хабаровском крае у участника СВО украли боевые награды и миллион рублей

В Комсомольске-на-Амуре обокрали участника специальной военной операции (СВО), оставив его без наград и миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

"В полицию обратился участник боевых действий, который ранее проходил службу в зоне проведения СВО, с заявлением о хищении у него денежных средств в размере одного миллиона рублей, четырёх боевых наград, документов к ним и другого личного имущества", — указано в сообщении.

Уточняется, что поначалу дознаватель не стал заводить уголовное дело, не усмотрев состав преступления. Однако прокурор признал незаконным это решение и решил возбудить уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).