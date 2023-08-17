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Опубликовано 17 августа 2023, 04:32
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Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске

Ракетчики ВС РФ поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские военные поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске. Видео © t.me / rian_ru

"Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, военный сообщил, что в районах населённых пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское российская артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов и три пикапа. Также в районе Белоборовки, по словам Астафьева, артиллеристами уничтожен полевой склад боеприпасов.

А экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск нанесли удары по военным объектам противника на Соледарско-Артёмовском, Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях.

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Ранее Лайф писал, что российские военные сбили украинский Су-25 и 26 дронов. Всего с начала проведения СВО подразделения ВС РФ уничтожили 459 самолётов, 246 вертолётов, 5787 беспилотников, 431 ЗРК, 11 330 танков и других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Кузьма Спирин
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