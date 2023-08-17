Двух человек задержали в Красноярском крае за подготовку диверсии в закрытом городе

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали двух человек, планировавших подорвать базовые станции связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Задержание двух человек, планировавших подорвать станции связи в закрытом городе Зеленогорске в Красноярском крае. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По данным следствия, задержанные являются сторонниками идеологии межрегиональной общественной организации "Граждане СССР"*, деятельность которой запрещена в России. Они намеревались помешать рассылке Минобороны повесток о призыве на военную службу через "Госуслуги".

"Для этой цели через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром", — сообщили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что злоумышленников удалось задержать при получении взрывчатых веществ.

Ранее в Херсонской области ФСБ задержала командира теробороны ВСУ. По данным ведомства, он получил от сотрудника СБУ задание собирать сведения военного характера.