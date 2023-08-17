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17 августа, 04:29

Двух человек задержали в Красноярском крае за подготовку диверсии в закрытом городе

В Красноярском крае задержаны два человека за подготовку подрыва станций связи

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали двух человек, планировавших подорвать базовые станции связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Задержание двух человек, планировавших подорвать станции связи в закрытом городе Зеленогорске в Красноярском крае. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По данным следствия, задержанные являются сторонниками идеологии межрегиональной общественной организации "Граждане СССР"*, деятельность которой запрещена в России. Они намеревались помешать рассылке Минобороны повесток о призыве на военную службу через "Госуслуги".

"Для этой цели через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром", — сообщили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что злоумышленников удалось задержать при получении взрывчатых веществ.

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Ранее в Херсонской области ФСБ задержала командира теробороны ВСУ. По данным ведомства, он получил от сотрудника СБУ задание собирать сведения военного характера.

* Организация признана экстремистской по решению Самарского областного суда от 19 августа 2022 года, её деятельность запрещена в России.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 04:35

    Вот в том лесочке нужно было и повесить сразу выродков.

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