Диверсантов на экскаваторе ищут в Ростовской области, они чуть не оставили город без воды
Глава Зернограда Ростовской области сообщила о диверсии на городском водоводе
Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук
Диверсантов на экскаваторе ищут в Зернограде Ростовской области. Глава поселения Ирина Полищук заявила в полицию, что неизвестные намеренно повредили городской водовод. Также чиновница собирается подать заявления в СК и ФСБ, так как уверена, что это была диверсия.
Глава Зернограда Ростовской области сообщила о диверсии на городском водоводе. Видео © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук
"Вчера была совершена диверсия на нашем водоводе Мне поступило сообщение о том, что изменились параметры работы магистрального водовода. При обследовании поняли, что это диверсия. По какой причине? Это не просто порыв, а ездила техника, начала копать и искать наш водовод, чтобы его повредить", — рассказала Полищук.
Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук
Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук
Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук
К настоящему моменту авария устранена.
А в конце июля диверсия произошла на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. По версии следствия, там было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали. Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину.