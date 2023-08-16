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16 августа, 14:22

Диверсантов на экскаваторе ищут в Ростовской области, они чуть не оставили город без воды

Глава Зернограда Ростовской области сообщила о диверсии на городском водоводе

<p>Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © <a href="https://t.me/glavazernograd/402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук</a></p>

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

Диверсантов на экскаваторе ищут в Зернограде Ростовской области. Глава поселения Ирина Полищук заявила в полицию, что неизвестные намеренно повредили городской водовод. Также чиновница собирается подать заявления в СК и ФСБ, так как уверена, что это была диверсия.

Глава Зернограда Ростовской области сообщила о диверсии на городском водоводе. Видео © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

"Вчера была совершена диверсия на нашем водоводе Мне поступило сообщение о том, что изменились параметры работы магистрального водовода. При обследовании поняли, что это диверсия. По какой причине? Это не просто порыв, а ездила техника, начала копать и искать наш водовод, чтобы его повредить", — рассказала Полищук.

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

Повреждённый водоводе в Зернограде Ростовской области. Фото © телеграм-канал главы Зерноградского городского поселения Ирины Полищук

К настоящему моменту авария устранена.

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А в конце июля диверсия произошла на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. По версии следствия, там было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали. Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину.

Александра Вишнякова
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