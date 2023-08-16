Диверсантов на экскаваторе ищут в Ростовской области, они чуть не оставили город без воды

Диверсантов на экскаваторе ищут в Зернограде Ростовской области. Глава поселения Ирина Полищук заявила в полицию, что неизвестные намеренно повредили городской водовод. Также чиновница собирается подать заявления в СК и ФСБ, так как уверена, что это была диверсия.

"Вчера была совершена диверсия на нашем водоводе Мне поступило сообщение о том, что изменились параметры работы магистрального водовода. При обследовании поняли, что это диверсия. По какой причине? Это не просто порыв, а ездила техника, начала копать и искать наш водовод, чтобы его повредить", — рассказала Полищук.