Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину
Адвокат: Подозреваемый в подрыве на Куйбышевском НПЗ в Самаре признал свою вину
Мужчина, задержанный по подозрению в подрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, признал свою вину. Об этом рассказал журналистам адвокат Вячеслав Павелкин.
"Он признал вину полностью, раскаивается. Сотрудничает со следствием", — отметил юрист.
Адвокат также подтвердил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам задержанный во время судебного заседания заявил, что изначально планировал взорвать три устройства. Он утверждает, что после взрыва одного из них обезвредил остальные, чтобы избежать человеческих жертв.
Напомним, 28 июля произошёл взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Предварительно известно, что было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал. Организатора взрыва задержали.
ТАСС / Алексей Майшев