Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в подрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, признал свою вину. Об этом рассказал журналистам адвокат Вячеслав Павелкин.

Адвокат также подтвердил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам задержанный во время судебного заседания заявил, что изначально планировал взорвать три устройства. Он утверждает, что после взрыва одного из них обезвредил остальные, чтобы избежать человеческих жертв.