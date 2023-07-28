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28 июля, 15:39

Подрывника Куйбышевского НПЗ задержали при попытке покинуть Россию

ФСБ задержала организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ в Оренбургской области

ФСБ задержала организатора взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ", — написал Хинштейн.

Предварительно установлено, что задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины, уточнил он.

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Напомним, ранее Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Инцидент произошёл сегодня, 28 июля. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Подозреваемого в подрыве на Куйбышевском НПЗ задержали.

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ТАСС / Донат Сорокин

Ирина Фальке
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