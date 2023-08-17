Регион

Уведомления отключены

17 августа, 05:33

Крымчан предупредили о громких звуках взрывов в пяти населённых пунктах

Крючков: В Крыму спецслужбы будут уничтожать взрывоопасные предметы

В пяти населённых пунктах Крыма специальные службы будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов сегодня, 17 августа. Об этом предупредил в телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.

"Село Вольное, Джанкойский район — с 15.00 до 17.00. Посёлок городского типа Октябрьское — с 13.00 до15.00. город Старый Крым — с 11.00 до 13.00. Село Ячменное и село Бондаренково, Ленинский район — с 10.00 до 14.00", — написал он.

Крючков предупредил, что во время этих работ могут раздаваться звуки взрывов. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.

В Крыму силы ПВО сбили 14 украинских дронов, средства РЭБ подавили 6

В Крыму силы ПВО сбили 14 украинских дронов, средства РЭБ подавили 6

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым. В результате был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров