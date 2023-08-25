День "Поцелуемся и помиримся", День рождения консервной банки, Фотя Поветенный: Какие праздники и приметы 25 августа 25 августа в России нет важных государственных праздников, зато есть несколько интересных. Например, один из них был специально придуман для тех, кто в ссоре. Ещё есть два, посвящённых изобретениям. Также в эту дату найдётся один профессиональный праздник. 24 августа, 21:01 25 августа отмечается День "Поцелуемся и помиримся". Фото © Freepik

День "Поцелуемся и помиримся"

25 августа в разных странах, а теперь и в России отмечается необычный праздник — День "Поцелуемся и помиримся" (Kiss and Make up Day), который ещё называют Днём примирительного поцелуя. Вот что о нём известно: Праздник международный, неофициальный.

Пришёл из Соединённых Штатов.

Отмечается ежегодно 25 августа, дата не смещается.

Придуман для тех, кто в ссоре, чтобы они поцеловались и помирились.

Насчёт Дня "Поцелуемся и помиримся" ясно только одно: он сначала появился в США, а затем стал популярным и в других странах, теперь о нём знают в России. А вот кто придумал этот праздник, неясно. На разных американских сайтах приводят неодинаковые версии. Согласно одной из них, идея принадлежит дизайнеру из Нью-Йорка.

Чтобы понять суть этого праздника, никакого расследования проводить не нужно. Он придуман, чтобы у людей в ссоре был ещё один повод наладить отношения. И неслучайно, что это предлагается сделать через поцелуй, ведь он один из наиболее сильных, трогательных и нежных способов выражения чувств между близкими людьми — влюблёнными, родными.

Инициаторы праздника обращают внимание на то, что бывает невозможно избежать ссор, будь то отношения между влюблёнными, родными или друзьями. Но нужно помнить, что такие конфликты наносят душевную травму каждому из участников. Поэтому иногда лучше остановиться вовремя, обнять друг друга, поцеловаться и помириться. А сегодня для этого есть ещё и "официальный" повод.

День рождения консервной банки

25 августа — День рождения консервной банки. Фото © ТАСС / Виталий Невар

25 августа отмечается забавный праздник — День консервной банки. За 200 лет существования это нехитрое приспособление так изменило мир, что впору отмечать этот праздник в любой точке Земли, в том числе в России. Рассказываем о нём: Праздник неофициальный, посвящённый изобретению.

Отмечается ежегодно 25 августа, дата не смещается.

Приурочен к 25 августа 1810 года — дню получения патента на такую банку.

В шутку этот праздник отмечают покупкой и поеданием консервы.

Как считается, прапрабабушки нынешних консервных банок появились очень давно благодаря конкурсу. В конце XVIII века французы объявили его на лучший способ по сохранению пищи. Выиграл некий повар из Парижа Николя Аппер, который решил кипятить продукты в герметичных стеклянных банках. По душе такая идея пришлась морякам, которые получили возможность запасаться провиантом на более долгий срок.

А патент на жестяную банку получил в 1810 году британский изобретатель Питер Дюран. Он использовал в создании ёмкости труды того самого Николя Аппера. Только вот англичанин выпускать консервы сам не стал и вскоре продал патент предпринимателям, которые начали делать непортящиеся продукты для флота. Банки тогда делали из специальной жести, причём только один корпус ёмкости весил около полукилограмма. Прямоугольные металлические листы спаивались вручную, затем таким же образом присоединялись дно и крышка. Даже самый умелый мастер изготавливал всего несколько банок в час, поэтому стоимость их была высока. Упала она только когда широкое распространение получили станки.

С тех порт жестяные банки приобрели в мире колоссальное распространение. В них отлично себя чувствуют мясо, овощи, рыба, молочные продукты, кофе и так далее. Только теперь зачастую ёмкость делают из алюминиевого сплава. Форма консервов сейчас может быть любой, как и объём, да стали они и куда легче.

День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

25 августа отмечается День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ. Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

25 августа в России отмечается профессиональный праздник — День оперативно-поисковых подразделений МВД России. Рассказываем о нём: Это профессиональный ведомственный праздник.

Был утверждён приказом главы МВД от 20 марта 2017 года.

Отмечается ежегодно 25 августа, дата не смещается.

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

Работа таких подразделений — это неотъемлемая часть деятельности Министерства внутренних дел России. Сотрудники этих структур занимаются в том числе наружным наблюдением. Оно, кстати, впервые было определено в качестве самостоятельного направления в Положении "О начальниках розыскных отделений", утверждённом министром внутренних дел В.К. Плеве 12 августа (25 августа по новому стилю) 1902 года. Отсюда и дата нынешнего праздника.

Оперативно-поисковые подразделения занимаются скрытым, негласным наблюдением за теми, кто представляет для полиции оперативный интерес. Например, это могут быть подозреваемые в совершении преступлений, их возможные подельники. Этот орган МВД является одним из самых секретных подразделений. При нынешних технологиях у его сотрудников большой выбор специальных средств.

День рождения операционной системы Linux

25 августа отмечается День рождения операционной системы Linux. Фото © Freepik

25 августа отмечается праздник, который касается немалого числа жителей и России, — День рождения операционной системы Linux. Кратко об этом событии: Отмечается ежегодно 25 августа, дата не смещается.

День неофициальный, отмечается поклонниками Linux, которых миллионы.

В эту дату создатель Linux анонсировал её появление.

"Линуксоиды" в этот день отмечают праздник как онлайн, так и проводят встречи.

На фоне всемирной популярности таких компьютерных операционных систем, как Windows и Mac, многие рядовые пользователи не знают о существовании ещё одной — Linux. А вот те, кто хоть немного разбирается в IT, хорошо знакомы с ней. В отличие от первых двух, эта архитектура открытая, то есть каждый понимающий может создать на ней что-то своё.

История Linux берёт своё начало в 1991 году и связана с именем финского программиста, а ныне владельца товарного знака Linux Линуса Бенедикта Торвальдса. Как утверждается, сам разработчик считает днём рождения Linux 25 августа 1991 года, когда он анонсировал работу по созданию свободного ядра.

Сейчас его детище — это огромное семейство операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ. Они, как правило, распространяются бесплатно и открыты для доработки. На сегодняшний день Linux поддерживает целый ряд аппаратных устройств — от телефонов и до суперкомпьютеров.

Приметы 25 августа

Фотя Поветенный

25 августа Русская православная церковь чтит память мучеников Аникиты и Фотия. Они были родом из Никомидии, жили на рубеже III и IV веков. Согласно преданию, Аникита был военным сановником, обличал императора Диоклетиана, который поставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Узнав о резких словах от Аникиты, император повелел его казнить. Но одна за другой казни срывались, палачи погибали. Фотий, племянник мученика, обратился к Диоклетиану со словами о том, что его боги — ничто. Император посадил их в темницу и предложил богатства за признание его богов. Узники отказались. В итоге для них разожгли огромную печь, но дядя и племянник вошли туда сами с молитвой на устах. Когда пламя спало, были найдены их тела, не повреждённые огнём. Это заставило многих язычников поверить в Бога.

В народе же эта дата получила название Фотя Поветенный — от слова "поветь". Так на Руси называли пристройки, где хранились корма, дрова, крестьянские орудия, упряжь и так далее. Традиционно в этот день, когда большая часть урожая уже была убрана, крестьяне занимались уборкой таких помещений. Люди говорили: Фотя Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт. Считалось, что, если на Фотю не прибраться в поветях, в дом придёт неудача или беда. Также на Руси эту дату некоторые называли Днём святого огня. Вероятно, это связано с кончиной мучеников Аникиты и Фотия в пламени. Считалось, что в этот день нельзя злословить, ругаться, распивать хмельное и устраивать шумные застолья.

Погодные приметы на 25 августа

Заморозки и иней — урожай озимых будет хороший.

Много росы — погода долго будет ясной.

Чистое небо — к обилию подберёзовиков.

Пасмурно — к короткому бабьему лету.

Именинники 25 августа

25 августа именины у российского актёра Дмитрия Певцова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

На 25 августа выпадают именины у обладателей следующих имён: Александр

Алексей

Антон

Аркадий

Василий

Вячеслав

Герман

Дмитрий

Ефим

Иван

Илья

Леонид

Матвей

Михаил

Николай

Пётр

Сергей

Степан

Фёдор

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев