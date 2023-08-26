День дальнобойщика, День привлечения удачи, Тихон Страстной: Какие праздники и приметы 26 августа 26 августа в России отмечается профессиональный праздник тех, кто лучше других знает дороги нашей страны, потому что проводит на них едва ли не полжизни. А ещё сегодня очень важный день для двух соседних республик. Там празднуют день их признания на международной арене. 25 августа, 21:01 26 августа в России отмечается День дальнобойщика. Фото © Frepik / free-photo

День дальнобойщика

В субботу, 26 августа, в России отмечается профессиональный праздник особой касты автомобилистов — День дальнобойщика. Вот несколько фактов о нём: праздник неофициальный, поддерживается профессиональным сообществом;

отмечается ежегодно в последнюю субботу августа;

в 2023 году выпадет на 26-е число;

отмечается в компаниях, занимающихся доставкой грузов, а также в частном порядке.

В России в октябре отмечается День автомобилиста, который объединяет всех, кто имеет отношение к автомобильной отрасли, как профессионалов, так и любителей. Однако у дальнобойщиков с недавнего времени есть свой праздник, который подчёркивает особенность их работы. Кто решил отмечать его именно в последнюю субботу августа, уже неясно.

Дальнобойщиком в России называют водителя грузового автомобиля, как правило, магистрального тягача, который доставляет грузы на большие расстояния. А это накладывает свои отпечатки на работу. Дальнобойщики, словно моряки дальнего плавания, могут на много дней отправиться в рейс. Россия настолько огромная страна, что может уйти более недели, чтобы пересечь её хотя бы из стороны в сторону, без учёта обратного пути.

Водитель-дальнобойщик — это ответственный человек, профессионал, который управляет огромным автомобилем и выполняет задачу по своевременной и безопасной доставке груза. Для многих дальнобойщиков их работа — это не только способ заработка, но и образ жизни. Нередко их называют романтиками. А принцип взаимопомощи, основанный на понимании дороги и ответственности, создаёт братство профессионалов, готовых прийти друг другу на помощь.

День признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Празднование Дня признания независимости Южной Осетии. Фото © south-ossetia.info

26 августа — большой праздник сразу в двух соседних с Россией республиках — в Южной Осетии и Абхазии. Там отмечают день признания их независимости. Вот что это за событие: обе республики отмечают 15-ю годовщину признания их независимости Россией;

этот день в обеих республиках является государственным праздником;

в Абхазии и Южной Осетии к этой дате приурочены различные празднества.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооружённое нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики и своих миротворцев, которые работали там с 1992 года. Конфликт продолжался пять дней. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Затем это сделали ещё несколько государств. Грузия же продолжает считать территорию этих республик своей.

9 сентября Россия установила официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией, а 17 сентября подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками.

Празднование Дня признания независимости Абхазии. Фото © ТАСС / Александр Попов

День признания независимости Южной Осетии включён в календарь праздничных дней и памятных дат республики, там это государственный праздник и выходной день. В эту дату проводятся выставки, концерты, молодёжные акции, спортивные мероприятия. Для Абхазии День признания независимости также большой праздник. Там тоже проходят концерты, а вечером устраивается большой праздничный салют.

День благодарности собаке

26 августа отмечается День благодарности собаке. Фото © Агентство "Москва"

26 августа в России и других странах отмечается очень добрый праздник — День благодарности собаке (Dog Appreciation Day), или День признательности собаке. Вот что о нём известно: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 26 августа, дата не смещается;

появился в США в 2004 году сначала как Национальный день собаки;

в этот день предлагается уделить особое внимание четвероногим друзьям человека.

В США этот праздник появился по инициативе известной в стране зоозащитницы Колин Пейдж. Идея настолько всем понравилась, что теперь и в других странах отмечается День благодарности собаке. Впрочем, люди настолько любят своих питомцев, что посвятили им сразу несколько праздников. Так, 2 июля отмечается Международный день собак, а ещё есть его аналог 30 октября. Сегодняшний же праздник особенный: он задуман для выражения благодарности животным, которые не только скрашивают быт многих из нас, но становятся настоящими друзьями и даже членами семьи. А ещё они умеют спасать людей, защищать и охранять нас, отыскивать опасные предметы, быть поводырями для незрячих, и это далеко не полный список их добрых дел.

Кстати, собаки были первыми одомашнены человеком, и случилось это ещё в верхнем палеолите, то есть пару десятков тысяч лет назад. Интересно, что с научной точки зрения собака была признана отдельным видом только в 1758 году. Правда, и сейчас некоторые учёные считают её лишь подвидом волка. Предлагаем оставить эти вопросы исследователям, а сегодня, если у вас есть четвероногий друг, устроить для него настоящий праздник.

День привлечения удачи

26 августа отмечается День привлечения удачи. Фото © Freepik / free-photo

А ещё 26 августа отмечают необычный позитивный праздник, о котором в России знают мало. Это День привлечения удачи (Make Your Own Luck Day). Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

придуман в середине 90-х годов американцем;

отмечается ежегодно 26 августа, дата не смещается;

инициатор уверял, что этот день непременно сулит удачу, но в это нужно верить.

Примерно в 1995 году некий американец по имени Дж. Ричард Фоллс из Ирвинга, штат Техас, решил, что его день рождения, 26 августа, является Днём привлечения удачи. Он поделился этой идеей с близкими, и на удивление она разошлась настолько, что неофициальный праздник стал международным.

Но, по задумке Фоллса, этот день может стать только тогда привлекающим удачу, когда человек верит в это. Это больше день положительного настроя на будущее, веры в свои силы, ожидания чего-то хорошего.

Вот и психологи говорят, удача в жизни во многом зависит от самого человека. Несколько советов, которые они дают: стараться видеть позитив и возможности;

учиться на своих ошибках, а не ругать себя за провалы;

уметь вовремя идти на риск, верить в везение и удачу;

или следовать чётко намеченной цели, или не идти никуда вообще;

быть жизнерадостным и любопытным. При выполнении всех этих условий День привлечения удачи действительно может стать таковым — и не только он.

Приметы 26 августа

День Тихона Страстного

26 августа Русская православная церковь празднует обретение мощей святителя Тихона Задонского, которого в миру звали Тимофеем. Это богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века. Родился он в 1724 году в селе Короцко Новгородской губернии. Посещал духовное училище и семинарию, в 34 года принял монашеский постриг с именем Тихон, а через три года стал епископом. В 1763 году поставлен на Воронежскую кафедру. На тех землях скрывались множество старообрядцев и сектантов, церковная и монастырская жизнь была в расстройстве. Новому епископу пришлось заниматься всем сразу. Это не мешало ему написать несколько сочинений в назидание пастырям. Тихон, несмотря на сан, вёл аскетическую жизнь. У него были простая келья, скудная пища. Всю свою пенсию и приношения почитателей он отдавал бедным. Скончался он 13 августа (26 августа по новому стилю) 1783 года. В советское время его мощи оказались в музее, а 26 августа 1991 года их перенесли в Богородицкий монастырь Задонска.

В народе же этот праздник называли Тихон Страстной. Дело в том, что в эту же дату Церковь почитает Страстную икону Божией Матери. На Руси женщины прибирались в погребах и готовили их к новому урожаю. Мужчины приводили в порядок инструменты, завозили просушенную солому. Зерно и картофель по традиции окуривали дымом от тлеющего пучка чертополоха и читали молитвы, чтобы защитить их от гнили. В этот день также было принято просить прощения и отпускать обиды. Считалось, что, если этого не сделать, они будут преследовать долгое время. Запрещалось ругаться и сквернословить.

Погодные приметы на 26 августа

Сильный ветер — к дождливому сентябрю.

Тихо и безветренно — несколько дней будет ненастье.

Берёзы начали желтеть — к скорым заморозкам.

Жара — к морозной зиме, и наоборот.

Именинники 26 августа

26 августа именины у российского певца Николая Баскова. Фото © Агентство "Москва"

26 августа именины могут отмечать обладатели таких имён, как Алексей;

Василий;

Иоанн (Иван);

Ипполит;

Константин;

Максим;

Николай;

Тихон;

Евдокия;

Ксения. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев