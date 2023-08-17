Экс-глава австрийского МИД призналась, что в сложное время читает русскую литературу

В моменты переживаний бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль читает произведения Михаила Булгакова на немецком языке и Марины Цветаевой на французском. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Кнайсль поделилась, что в начале 1990-х годов во Франции каждый месяц ходила в русский книжный магазин и покупала книги российских писателей и поэтов на французском языке. Также она сказала, что пока не посещала музей Сергея Есенина в Рязанской области. Сейчас Кнайсль живёт в местной деревне Петрушово, куда приехала после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, бывший министр отметила, что Борис Пастернак провёл два-три месяца в рязанском городе Касимове с дядей, которого звали господин Осип Кауфман. По её словам, он мог быть прототипом для доктора Живаго из одноимённого произведения. Кнайсль восемь раз посмотрела этот фильм, в котором сыграл главную роль Омар Шариф, а только потом прочитала книгу. Оказалось, что доктор Живаго Пастернака сильно отличается от героя, созданного на экране в 1965 году. Кнайсль считает, что именно в книге персонаж предстаёт в образе человека, сталкивающегося с несколькими ударами судьбы и тяжким бременем.

"Это нерешительный мужчина, который делает несчастными многих женщин, потому что не знает, как принять решение. А в фильме создаётся впечатление, что Живаго — это тот, кто сам решает эти вопросы, а не ждёт, когда за него решат другие", — подчеркнула она.