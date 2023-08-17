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17 августа, 08:05

KIA переезжает из России в Казахстан

"Газета.ru": Российский офис KIA открыл представительство в Казахстане

Российский офис южнокорейской компании KIA открыл в Казахстане представительство, где возобновит прямую операционную деятельность, которая остановилась в 2022 году. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на источники, налоговые и уставные документы дочерних структур корпорации.

Согласно реестру юрлиц Казахстана, ООО "KIA Россия и СНГ в Республике Казахстан" было зарегистрировано 26 июня 2023 года в Астане. Руководителем местной компании назначен менеджер Нам Чун Сик, а сама она является полноценной "дочкой" российского юрлица KIA. Данную информацию подтвердил гендиректор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана (АМААР) Артур Мискарян. По его словам, переезд нужен для наличия местного юрлица, которое будет заниматься операционной деятельностью предприятия и дальнейшей дистрибуцией авто.

О планах построить совместное предприятие с Allur Auto представители KIA заявили ещё год назад. На их новом заводе смогут производиться наиболее популярные авто локального модельного ряда корейской компании. Сейчас KIA представлена в республике в том числе Sorento, Seltos, Carnival, Ceed, K9, Ceed SW, Stinger, EV6 и XCeed. Строительство завода уже началось, а в 2025 году планируется выпустить пилотную партию машин.

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто считает, что в Казахстан теперь будут целиться и другие компании, ведь там происходят основные продажи, а в России "сегодня им делать нечего". При этом российский офис KIA сильно сокращён, но не до конца. Сейчас обязанности сотрудников по поддержке гарантийного обслуживания сведены к минимуму. Вероятно, некоторых работников пригласят работать в Казахстан. При этом минимальное присутствие в РФ KIA сохранит, предположил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он считает, что руководители компаний продумывают схему поставок авто в нашу страну через Казахстан с казахскими VIN-номерами.

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Ранее стало известно, что машины KIA стали самыми популярными у россиян в 2023 году. Также часто выбирают Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Речь идёт о категории машин вторичного рынка возрастом от трёх до пяти лет.

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ТАСС / Виталий Невар

Светлана Оперук
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