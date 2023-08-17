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17 августа, 08:49

Лису с детёнышами обнаружили на территории школы в Москве

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

На территории школы в районе Зюзино в Москве обнаружили лису с детёнышами. Животные появлялись возле учреждения в течение двух недель.

Представитель администрации школы обратился к специалистам и сообщил о диких животных, пишет телеканал "360". На данный момент неизвестно, почему лиса с детёнышами регулярно приближалась к людям.

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Ранее Лайф писал о том, что на Сахалине лиса украла у блогера телефон и сняла на видео свою прогулку.

Илья Суриков
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