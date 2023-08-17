Лису с детёнышами обнаружили на территории школы в Москве

На территории школы в районе Зюзино в Москве обнаружили лису с детёнышами. Животные появлялись возле учреждения в течение двух недель.

Представитель администрации школы обратился к специалистам и сообщил о диких животных, пишет телеканал "360". На данный момент неизвестно, почему лиса с детёнышами регулярно приближалась к людям.