Психолог рассказала, какой трюк заставит встать на колено даже заядлого холостяка
Психолог Алексеева: Мужчины боятся из-за брака потерять самих себя
Вступление в брак для мужчины — это большая ответственность, сопряжённая с ограничениями в личном пространстве и свободном времени. Именно поэтому заядлыми холостяками становятся в большинстве своём именно представители сильного пола. Таким объяснением поделилась психолог и основатель центра "По Фрейду" Екатерина Алексеева.
По её словам, в семье у мужчины должен оставаться островок безопасности, в котором он будет чувствовать себя самим собой, когда возвращается домой из внешнего мира. И если женщина сумеет убедить избранника в том, что не намерена окончательно лишать его свободы, что она с радостью примет мужчину таким, какой он есть, то предложение не заставит себя долго ждать.
Другое дело, что очень часто отношения существуют только у женщины в голове. И пока она строит планы на совместное будущее, на покупку квартиры и детей, мужчина просто проводит с ней время в ожидании своей половинки — той самой, которая не будет пытаться его переделать и переписать его жизненный уклад под себя.
"Мужчины любят комфорт и воспринимают организацию комфорта для него как само собой разумеющееся. И сколько бы женщина ни искала причины в себе, ни старалась быть лучше для него, она не станет для него любимой, с которой он решит связать свою жизнь", — приводит слова Алексеевой портал "Страсти".
Ранее Лайф писал, что россияне стали позже жениться и выходить замуж. Если в 2012-м женщины в России выходили замуж впервые в среднем в 21,9 года, то в 2022-м этот возраст повысился до 23,2 года. Мужчины тогда женились в 24,2 года, теперь — в 25,4. В Росстате объяснили изменения общемировыми тенденциями и заверили, что этот тренд сохранится надолго.
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