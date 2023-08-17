Психолог рассказала, какой трюк заставит встать на колено даже заядлого холостяка

Вступление в брак для мужчины — это большая ответственность, сопряжённая с ограничениями в личном пространстве и свободном времени. Именно поэтому заядлыми холостяками становятся в большинстве своём именно представители сильного пола. Таким объяснением поделилась психолог и основатель центра "По Фрейду" Екатерина Алексеева.

По её словам, в семье у мужчины должен оставаться островок безопасности, в котором он будет чувствовать себя самим собой, когда возвращается домой из внешнего мира. И если женщина сумеет убедить избранника в том, что не намерена окончательно лишать его свободы, что она с радостью примет мужчину таким, какой он есть, то предложение не заставит себя долго ждать.

Другое дело, что очень часто отношения существуют только у женщины в голове. И пока она строит планы на совместное будущее, на покупку квартиры и детей, мужчина просто проводит с ней время в ожидании своей половинки — той самой, которая не будет пытаться его переделать и переписать его жизненный уклад под себя.

"Мужчины любят комфорт и воспринимают организацию комфорта для него как само собой разумеющееся. И сколько бы женщина ни искала причины в себе, ни старалась быть лучше для него, она не станет для него любимой, с которой он решит связать свою жизнь", — приводит слова Алексеевой портал "Страсти".