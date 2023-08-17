Регион

Уведомления отключены

17 августа, 08:53

Психолог рассказала, какой трюк заставит встать на колено даже заядлого холостяка

Психолог Алексеева: Мужчины боятся из-за брака потерять самих себя

Вступление в брак для мужчины — это большая ответственность, сопряжённая с ограничениями в личном пространстве и свободном времени. Именно поэтому заядлыми холостяками становятся в большинстве своём именно представители сильного пола. Таким объяснением поделилась психолог и основатель центра "По Фрейду" Екатерина Алексеева.

6 имён женщин, которые несовместимы в любви абсолютно ни с кем

6 имён женщин, которые несовместимы в любви абсолютно ни с кем

По её словам, в семье у мужчины должен оставаться островок безопасности, в котором он будет чувствовать себя самим собой, когда возвращается домой из внешнего мира. И если женщина сумеет убедить избранника в том, что не намерена окончательно лишать его свободы, что она с радостью примет мужчину таким, какой он есть, то предложение не заставит себя долго ждать.

Другое дело, что очень часто отношения существуют только у женщины в голове. И пока она строит планы на совместное будущее, на покупку квартиры и детей, мужчина просто проводит с ней время в ожидании своей половинки — той самой, которая не будет пытаться его переделать и переписать его жизненный уклад под себя.

"Мужчины любят комфорт и воспринимают организацию комфорта для него как само собой разумеющееся. И сколько бы женщина ни искала причины в себе, ни старалась быть лучше для него, она не станет для него любимой, с которой он решит связать свою жизнь", — приводит слова Алексеевой портал "Страсти".

10 имён женщин, кто решает все свои проблемы, удачно выходя замуж

10 имён женщин, кто решает все свои проблемы, удачно выходя замуж

Ранее Лайф писал, что россияне стали позже жениться и выходить замуж. Если в 2012-м женщины в России выходили замуж впервые в среднем в 21,9 года, то в 2022-м этот возраст повысился до 23,2 года. Мужчины тогда женились в 24,2 года, теперь — в 25,4. В Росстате объяснили изменения общемировыми тенденциями и заверили, что этот тренд сохранится надолго.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Лайфхаки
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров