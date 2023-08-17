Боевую мощь российских бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров заявил о том, что в этом году боевая мощность бомбардировщиков Ту-95 повысится вдвое. Об этом он сказал на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", — сказал он.

По его словам, посредством технологической оснащённости предприятия обеспечивается выполнение гособоронзаказа. Замглавы Минпромторга также отметил, что на предприятии производятся и двигатели — НК-32 второй серии. По его словам, уже видна надёжность в этой серийности.