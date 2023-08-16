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16 августа, 11:08

На форуме "Армия-2023" представили боевой модуль для уничтожения морских дронов

<p>Боевой модуль "Нарвал". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Боевой модуль "Нарвал". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

"Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил боевой модуль "Нарвал" для уничтожения морских беспилотников. Новинку показали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Дистанционно управляемый боевой модуль, как сообщает РИА "Новости", способен поражать легкобронированные морские и низколетящие воздушные цели на дальности до 600 метров. Его можно устанавливать на катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. Разработка снабжена пулемётом "Корд" калибра 12,7 миллиметра.

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Су-57, "пиксельные" танки и "Буки": Самые впечатляющие новинки с "Армии-2023" в объективе Лайфа

Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".

Наталья Исакова
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