На форуме "Армия-2023" представили боевой модуль для уничтожения морских дронов

Дистанционно управляемый боевой модуль, как сообщает РИА "Новости", способен поражать легкобронированные морские и низколетящие воздушные цели на дальности до 600 метров. Его можно устанавливать на катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. Разработка снабжена пулемётом "Корд" калибра 12,7 миллиметра.