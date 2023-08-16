На форуме "Армия-2023" представили боевой модуль для уничтожения морских дронов
Боевой модуль "Нарвал". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов
"Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил боевой модуль "Нарвал" для уничтожения морских беспилотников. Новинку показали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".
Дистанционно управляемый боевой модуль, как сообщает РИА "Новости", способен поражать легкобронированные морские и низколетящие воздушные цели на дальности до 600 метров. Его можно устанавливать на катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. Разработка снабжена пулемётом "Корд" калибра 12,7 миллиметра.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".