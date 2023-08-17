Студентов российских колледжей будут обучать управлению беспилотниками

Министерство просвещения РФ утвердило перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым ведётся обучение в учреждениях среднего профессионального образования и центрах, в том числе созданных на предприятии. Согласно этому документу, в колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

"В него (перечень. — Прим. Лайфа) вошло 5110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлётной массой 30 кг и менее", — сказал министр в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.