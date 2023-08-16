Опубликованы новые темы "Разговоров о важном"
На сайте внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2023/2024 учебный год опубликованы новые темы. Так, первый такой классный час в новом учебном году пройдёт 4 сентября и будет посвящён Дню знаний.
Так, 11 сентября состоится урок под названием "Там, где Россия". На 18 сентября запланировано занятие, посвящённое 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской, а 25-го числа школьникам расскажут об избирательной системе России — этот разговор приурочен к 30-летию Центральной избирательной комиссии.
Напомним, "Разговоры о важном" — классные часы, которые проводятся в российских школах с сентября 2022 года. Они посвящены ценностям российского общества и проходят в форме дискуссии по итогам просмотренного фильма, квиза, урока или общения со специалистом по теме. Первым открытый урок провёл глава государства Владимир Путин 1 сентября в Калининграде. Затем участие в "Разговорах" принимали известные политические деятели, представители культуры и искусства, бизнесмены, эксперты в разных областях. Например: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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