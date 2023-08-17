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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 09:30
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В Крыму задержали мужчину, который призывал к насилию в отношении участников СВО

В Крыму задержан житель Керчи, который призывал к насилию в отношении участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В Крыму задержали мужчину, который призывал к насилию в отношении участников СВО. Видео © Telegram / ТАСС

"Житель города Керчи 1973 года рождения разместил в одном из интернет-мессенджеров материалы, которые содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении граждан РФ, принимающих участие в СВО", — сказано в сообщении.

В отношении мужчины сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он находится под подпиской о невыезде. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Илья Суриков
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