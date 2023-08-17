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17 августа, 10:11

В буддийском сообществе назвали однополярный мир дорогой, ведущей к невежеству и пороку

Дид Хамбо лама Очиров: Буддисты должны выступить за многополярный мир

Представители буддийских стран должны выступить за построение многополярного мирового сообщества. Это заявление можно сделать на первом Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, считает Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Дагба Очиров. По его мнению, многополярный мир позволит установить на Земле баланс.

"[Нужно] сказать своё решительное слово: "Мы — за многополярное мировое сообщество". Ведь только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным, понимание интересов друг друга не будет лживым", — сказал он на открытии форума в Бурятии.

По словам Очирова, буддийское сообщество считает однополярный мир дорогой, ведущей в бездну невежества, пороков и бездуховности. Меж тем он добавил, что их вера выстраивает для людей карту, которая ведёт к жизни без войны, вражды и ненависти. А буддийский форум раскрывает миру духовный "лотос" веры, разума, мудрости. Это нужно, чтобы люди увидели: земля многонациональной и многоконфессиональной РФ — источник духа победителей, подчеркнул Очиров.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что культура и традиции буддизма повлияли на становление России. Он также выразил надежду, что форум в Бурятии пройдёт в атмосфере дружбы и взаимоуважения, а также станет эффективной площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Светлана Оперук
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