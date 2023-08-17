Учёный назвал самый полезный хлеб и объяснил, что в нём особенного

Самый полезный хлеб — цельнозерновой, который готовят из зёрен пшеницы или ржи, полностью сохранивших свои оболочки. Дело в том, что он обогащает организм человека углеводами, витаминами Е и группы В, аминокислотами, клетчаткой, железом, магнием, селеном и бета-каротином. Об этом читателям Лайфа рассказал Александр Созыкин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

"Наибольшее количество питательных веществ — в бездрожжевых изделиях из цельного зерна с добавлением отрубей. Хорош злаковый хлеб, в составе которого есть семена подсолнечника, льна, кунжут, отруби, специи, сухофрукты, орехи. Добавки не только обогащают продукт полезными веществами, но и придают ему оригинальный вкус и запах", — сказал Александр Созыкин.

Что же касается самого распространённого в России обычного хлеба, в нём полезные вещества и клетчатка практически отсутствуют. Такие изделия готовятся из муки, которую сделали из шлифованного зерна, лишённого полезной оболочки. Это высококалорийный продукт для здоровых молодых людей с высокой физической активностью. По словам учёного, для всех прочих употребление более 250–300 граммов (средней ежесуточной нормы) такого хлеба в день чревато последствиями: ожирением, повышением уровня холестерина в крови, толерантностью к глюкозе и, как следствие, болезнями сердца и сосудов. Особенно опасен в этом отношении белый хлеб из пшеничной муки.

"Нежелателен хлеб фабричного производства с длительными сроками хранения. Его производитель жертвует полезными свойствами и натуральными компонентами для расширения времени реализации. В таком хлебе обязательно есть консерванты, в частности пропионат калия и пищевой спирт, которые не позволяют размножаться плесени", — добавил собеседник Лайфа.

Также учёный высказался насчёт вечного спора: что лучше — мякиш или корка. По его словам, мякиш полезнее. Правда, если в нём большие и неравномерные поры, — это повод отказаться от покупки. Скорее всего, мука была из дефектного зерна или имело место нарушение рецептуры. Также лучше отказаться от хлеба, если корка в трещинах. Это может свидетельствовать о нарушении режима выпечки, об использовании муки из зерна, повреждённого клопом-черепашкой, или применении дрожжей плохого качества.

"Хлеб может быть свежим до 12 дней, если хранить буханки плотно закрытыми в холодильнике. Ещё лучше хранить нарезанный хлеб в морозильной камере, откуда доставать по мере надобности. Хлеб, у которого появились странный запах или вкус, лучше выбросить. Ни в коем случае нельзя есть хлеб, на котором появился даже крошечный островок плесени! Плесень — это нитевидные грибы с корневыми нитями и стебельками, пронизывающими всю хлебную мякоть. То, что мы видим невооружённым глазом, — лишь её малая — видимая — часть. Плесень опасна. Она может вызвать аллергию. А её токсины несут в том числе угрозу возникновения раковых заболеваний", — заключил Александр Созыкин.