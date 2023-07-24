Химик объяснил, можно ли срезать плесень с хлеба и как предотвратить её появление

Причина плесневения хлеба — заражение поверхности хлебобулочных изделий плесневыми грибами. Споры плесени обитают в воздухе, поэтому и вариантов заразиться множество: когда хлеб только достали из печи, при его упаковке или транспортировке, рассказал Лайфу химик, специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Алексей Исаев.

"Все знают, что есть плесень, которая предназначена для определённых продуктов — например различных сыров. Вот такую плесень безопасно употреблять в пищу. Плесень же на испорченных продуктах — другая. В этом случае мы говорим о плесени, которая переносится воздухом, водой или насекомыми на продукты питания либо появляется из-за окончания срока годности продукта или плохого хранения", — отметил специалист.

Плесень и её споры обнаруживаются в любом помещении, но чаще всего люди сталкиваются с нею в собственной хлебнице. Считается, что идеальные условия для распространения плесневого грибка — температура +20°С и относительная влажность. Именно такой микроклимат часто бывает в закрытых хлебницах. На плесневелом хлебе развиваются микроскопические грибы, которые синтезируют и накапливают микотоксины, поэтому хлеб, поражённый плесенью, употреблять не рекомендуется.

"Не спасает от этой напасти и срезание "пятнышек". Дело в том, что подобные микроорганизмы существуют в виде мицелия — длинных, невидимых невооружённым глазом нитей, которые могут проникать в продукт на большую глубину. Обжигание булки на огне её тоже не "излечит": сгорает лишь поверхностный слой, а то, что внутри, остаётся", — подчеркнул Исаев.

Эксперт призвал граждан избавиться от хлеба при первых признаках появления плесени. Он также дал советы, как избежать плесени при хранении хлеба. В частности, не нужно брать хлеб про запас, так как он часто плесневеет не только из-за неправильного хранения, но и в результате использования заражённой плесневелыми грибками муки. Кроме того, не следует хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах: за счёт испарения воды из хлеба в них создаётся повышенная влажность, способствующая развитию плесени.

Лучше всего хлеб и хлебобулочные изделия хранить в деревянной или эмалированной посуде, а также в специальном контейнере. Не реже одного раза в неделю ёмкости для хранения продукта надо мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. Чтобы хлеб не плесневел, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе.

Как правило, плесень не вызывает моментального пищевого отравления. И если съесть совсем немного заплесневелого хлеба, это может остаться без последствий. Но если в организм попало много токсичной плесени, это спровоцирует в первую очередь реакцию ЖКТ, а в худшем случае может закончиться печёночной или почечной недостаточностью или ещё более печальным исходом. Чаще всего на хлебе появляется зелёная или чёрная плесень. Последняя более опасна для человека. В зоне риска в первую очередь люди с ослабленной иммунной системой, в том числе пожилые и дети.