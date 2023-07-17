Россиян предупредили об опасности нарваться на "пьяный" хлеб

Мало кто слышал о болезни, называемой "пьяный хлеб". Речь идёт о продукте, в котором содержится токсин, образуемый несовершенным грибом фузариумом (Fusarium), попадающим с мукой, рассказала Лайфу инженер – технолог хлеба, кондитерских и макаронных изделий, специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Андреанова.

Внешних признаков порчи данный хлеб не имеет, но употребление его вызывает отравление с симптомами, напоминающими опьянение, из-за чего данная болезнь и получила название "пьяный хлеб". Симптомами отравления являются повышенное возбуждение центральной нервной системы, состояние эйфории, нарушение работы ЖКТ, развитие психических заболеваний и анемии (при длительном употреблении заражённого продукта). Такой хлеб непригоден к употреблению и в некоторых случаях может вызвать даже летальный исход. По словам Андреановой, чтобы хлеб не заболел "пьяной болезнью", необходима тщательная проверка зерна на пунктах приёма и элеваторах.

"Перезимовавшее в поле и морозобойное зерно ни в коем случае не должно перерабатываться в муку, так как поражение зерна грибом и накопление токсина происходит при его зимовке в поле. Сам токсин термоустойчив и сохраняется в готовом хлебе", — подчеркнула эксперт.

Во избежание попадания заражённого хлеба на прилавки магазинов изготовители хлебопекарной продукции проводят лабораторный контроль входящего сырья и готовой продукции в лабораториях Центра оценки качества зерна. Также на каждом предприятии разработана программа производственного контроля, согласно которой готовый хлеб проверяют на показатели безопасности через определённые промежутки времени. Соблюдение таких мер позволяет предотвратить попадание некачественного хлеба на стол к потребителям.