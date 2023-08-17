Руками не махать, яркое не надевать: Названо пять способов отпугнуть от себя назойливых ос

Многие при виде ос сразу же начинают интенсивно размахивать руками, но делать этого категорически не стоит, рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. В беседе с Лайфом она назвала пять способов безопасно отогнать от себя назойливых и опасных насекомых.

В природе встречаются несколько семейств ос, среди них — дорожные (pompilidae), роющие (sphecidae) и бумажные (vespidae). Последние, по словам биолога, ведут общественный образ жизни и чаще всего строят гнёзда, прикрепляя их к домам или веткам деревьев. У бумажных ос сильно развит инстинкт самозащиты, поэтому в случае сторонней агрессии ответ будет мгновенным. Если рядом с человеком назойливо летает оса и досаждает, главное — не отмахиваться от неё руками, рекомендует собеседница Лайфа.

"Лучше замереть и постараться не шевелиться или резко сорваться с места и убежать. Не следует в местах активности ос ходить босиком, чтобы случайно не наступить на них. Старайтесь не носить одежду ярких цветов, особенно жёлтых тонов, — они наиболее привлекательны для ос. Не оставляйте еду и напитки открытыми, особенно на пляже и в лесу. Вытирайте уголки рта: крошки и прочее могут привлечь жалящих насекомых", — добавила Трофимова.

Отпугнуть ос также может дым от костра. Его можно развести на пикнике, чтобы избавить себя от жужжащих гостей и спокойно отдыхать. Как отметила специалист, усилит эффект добавление в огонь еловых веток, которые при горении выделяют сильно пахнущие вещества. Этот аромат осы попросту не переносят. Также эффективным, но довольно дорогим методом является ультразвуковой отпугиватель.

В заключение эксперт предупредила об опасности осиного яда. В его состав входят адреналин, серотонин и гистамин, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

"Если вас укусила оса, обработайте ранку спиртом или другим дезинфицирующим средством. Приложите что-то холодное: лёд, холодную воду, грелку со льдом. Если появляются аллергические реакции (зуд, жжение, жар, отёк), примите антигистаминные препараты и обязательно обратитесь к врачу", — резюмировала собеседница Лайфа.