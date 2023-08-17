Избиение мальчика оказалось для тренера по боксу из Котельников не первым таким случаем

Тренер по боксу из подмосковных Котельников, который избил 12-летнего мальчика, ранее уже нападал на соседей. Об одном из таких случаев рассказала женщина по имени Наталья. По её словам, как-то раз она оказалась с соседом в лифте. Женщина жила с мужчиной в одном подъезде около девяти лет назад, но то, что случилось тогда в кабине, помнит до сих пор.

Перед тем как всё произошло, Наталья вместе с мужем относили оставшиеся после покупок картонные коробки на мусорку, при этом её супруг ушёл раньше. Когда женщина вышла на улицу, то вспомнила, что кое-что забыла дома, и, чтобы не тащить коробки обратно, поставила их рядом с лавочкой у подъезда.

"И тут он выскочил и давай орать: "Убирай свои коробки!" Я ему попыталась объяснить, что я на минуту поднимусь и сейчас их унесу на помойку, но он как с цепи сорвался. Побежал за мной, зашёл в лифт, одной рукой душить начал меня, а второй бить в стену лифта кулаком около моего лица", — отметила женщина в беседе с "Газетой.ru".

К счастью, в какой-то момент напавшего спугнул зашедший в подъезд другой сосед. Наталья подчеркнула, что узнала обидчика сразу, как только увидела видео с нападением на школьника.

"Я когда увидела его на видео — у меня аж сердце чуть не остановилось! Надеюсь, хоть за что-то он понесёт [наказание]", — сказала она.