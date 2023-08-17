Суд в очередной раз оштрафовал Google за неудаление с YouTube фейков о спецоперации

Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной за неудаление недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине, а также запрещённой в стране информации. Это передаёт ТАСС.

Причём Google было направлено уведомление о том, что нужно удалить ролики на YouTube с данными о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, где может быть опасно находиться. Также необходимо было убрать с портала видео с ложными сведениями о российской спецоперации на Украине. Ничего из этого видеохостинг не сделал.