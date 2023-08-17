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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 10:20
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Суд в очередной раз оштрафовал Google за неудаление с YouTube фейков о спецоперации

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО

Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной за неудаление недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине, а также запрещённой в стране информации. Это передаёт ТАСС.

"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", — принял решение судья.

Причём Google было направлено уведомление о том, что нужно удалить ролики на YouTube с данными о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, где может быть опасно находиться. Также необходимо было убрать с портала видео с ложными сведениями о российской спецоперации на Украине. Ничего из этого видеохостинг не сделал.

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Напомним, в июле зампред правления РОЦИТ Вадим Ампелонский заявил, что выносимые РФ штрафы для Google не оплачены. Однако, считает он, судебные решения будут исполнены, когда появится политическая воля на блокировку Google и ресурсов компании в России.

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Евгения Колесникова
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