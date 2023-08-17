Автомобиль с людьми упал в реку в Дагестане, водитель погиб

В Дагестане легковой автомобиль ВАЗ-2114 упал в горную реку. Его водитель утонул, а пассажиру удалось выбраться из машины. Об этом сообщает SHOT.

В Дагестане вытаскивают из воды упавший в горную реку автомобиль. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, трагический инцидент произошёл возле села Чилда Тляратинского района. Водитель увидел своего односельчанина и предложил подвезти его, тот согласился. На узком участке дороги авто начало срываться в обрыв. Заднее колесо зависло над пропастью. Водитель пытался вернуть ВАЗ на дорогу, но это не удалось, машина упала в реку. Пассажир смог выбраться, а сидящий за рулём — нет.

Местные жители через некоторое время совместными усилиями достали автомобиль из воды, но там было уже бездыханное тело. Пассажира доставили в больницу.