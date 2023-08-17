Стивен Кинг продал за $1 права на свой рассказ студентке из Узбекистана

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ "Человек, который не пожимал рук" студентке из Узбекистана. Учащаяся филиала ВГИКа Гульнара Иванова сняла по нему фильм. Об этом режиссёр рассказала RTVI.

"Так получился короткометражный фильм "Касание" в жанре horror, который уже выиграл на Nitiin International Film Festival (Малайзия) в номинации "Лучший триллер" и был отмечен дипломом Student World Impact Film Festival", — говорится в сообщении в телеграм-канале вуза.

Теперь Гульнара Иванова заканчивает работу над другим своим фильмом — "Открой глаза". Его видеоанонс уже победил в номинации "Лучший трейлер" на панамском кинофестивале The Panama Series Festival.