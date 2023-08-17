Снявший девочку с окна 9 этажа житель Каспийска рассказал, как удалось избежать трагедии
Спасший девочку житель Каспийска попал в квартиру благодаря другому ребёнку
Спасший девятилетнюю девочку от падения с девятого этажа житель Каспийска поделился подробностями происшествия. По словам Абулмуслима Гаджиева, о сидевшем на кондиционере ребёнке утром ему сообщили соседи.
Спасший девочку от падения с девятого этажа в Каспийске поделился подробностями происшествия. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает SHOT, первым делом Гаджиев попросил ещё одного жильца многоэтажки подстраховать его и, рискуя жизнью, полез наверх. Внизу уже собрались люди с одеялами, чтобы поймать девочку, если она сорвётся. Достать малышку у мужчины никак не получалось и в итоге Абулмуслим вместе с тем же соседом решил взломать дверь в квартиру. В последний момент их впустила старшая сестра девочки.
"Я взял гвоздодёр и пытался им открыть. Я вот так натянутой дверь держал и ребёнку говорю: "Крути замок". Она крутила туда-сюда, полторы-две минуты где-то пока не попала. И в этот момент я дёрнул дверь. Вошёл, забрал с балкона её. На диване двое ещё лежали: один спал, один проснулся от шума, что мы дверь открывали", — рассказал Абулмуслим.
При этом мать детей, которая в это время была в ночном клубе, была возмущена тем, что соседи пытались выломать дверь, чтобы попасть в её квартиру.
Напомним, 14 августа в Дагестане спасли маленькую девочку с подоконника девятого этажа. История могла бы закончиться трагично, если бы не женщина-дворник. Она увидела девочку, которая сидела на кондиционере, свесив ноги.
Кадр из видео Telegram / SHOT