Аналогов нет: Российский студент-стоматолог изобрёл "жидкий" пуленепробиваемый бронежилет

Cтудент стоматологического факультета ВолгГМУ Дмитрий Беккер изобрёл пуленепробиваемый бронежилет на основе неньютоновской жидкости, аналогов которого в России нет. Это небольшая куртка без рукавов, которая с двух сторон обшита тканью. На передней части находятся липучки, которые нужны для закрепления бронежилета под размер человека. А внутри есть две вставки, в которых та самая неньютоновская жидкость.

Волгоградский студент разработал бронежилет на основе неньютоновской жидкости. Видео © YouTube / "Телеканал Волгоград 1"

"Мы каждый год защищали проект по выбранной теме в школе и на уроке физики изучали свойства неньютоновской жидкости. Я подошёл к своему учителю Григорию Валерьевичу Ракину, мы обсудили возможность создания проекта школьного на эту тему, и тогда взгляд пал на создание бронежилета на основе неньютоновской жидкости. Проект я сдал, и мы поняли, что он актуален и его можно продолжать", — приводит слова Беккера телеканал "Волгоград 1".

Изобретатель получил грант на 500 тысяч рублей, что позволило использовать более качественные вещества. По его словам, в результате удалось создать состав, который прошёл испытания огнестрельным оружием.

"Неньютоновская жидкость — класс веществ, самое простейшее, что можно увидеть дома, — это смесь крахмала с водой. Конечно, крахмал с водой в наших бронежилетах мы не используем, поэтому жидкость никак не вытекает. Я могу её переворачивать — никакой текучести у неё нет. Я могу плавно погружать палец в неньютоновскую жидкость, и никакого сопротивления я не получаю, палец просто погружается", — рассказал Беккер.

Он уточнил, что если ударить по такой жидкости, то она будет вести себя как твёрдое тело. Причём чем выше энергия пули, тем больше сопротивление жидкости. Бронежилету волгоградского студента присвоили второй класс защиты — он выдержал напор пистолета-пулемёта "Кедр". Благодаря такой защите травматизм от удара будет в разы уменьшаться. Студент планирует использовать для жилета вещество с повышенной вязкостью — от этого разработка может стать тоньше и дешевле.