Арт-группа "Сопрано Турецкого" выступила в филармонии Луганска

В академической филармонии Луганска выступила арт-группа "Сопрано Турецкого" с программой "Русское лето". Коллектив представил песни нескольких поколений — от классики и джаза до рока и мировых хитов.

Арт-группа "Сопрано Турецкого" выступила в академической филармонии Луганска. Видео © LIFE

На концерте в качестве зрителей побывали участники специальной военной операции вместе с семьями. Их пригласил филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по ЛНР.

Всего в вокальном проекте восемь исполнительниц. Их голоса имеют диапазон от высокого сопрано до низкого меццо. По словам солисток Дарьи Львовой и Татьяны Богданчиковой, этот концерт стал финальным в туре "Русское лето".

"В нашей программе много новых песен авторских: о России, о Родине, о любви, грустной и лирической. Опера, джаз, разные жанры, разные девушки. Каждый найдёт что-то свое. Здесь очень хороший звук, отличный зал", — поделились исполнительницы.

Артистки признались, что их миссия — дарить улыбки и веселье. Девушки рассказали, что вернутся в Луганск ещё не раз.