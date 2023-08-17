Сексолог объяснила, почему девушки стремятся выйти замуж за айтишника
Сексолог Миллер: Девушки считают IT-специалистов надёжными и успешными
Девушки считают IT-специалистов надёжными и успешными, ведь такие мужчины кажутся платёжеспособными и могут спокойно найти работу. Об этом рассказала сексолог и психотерапевт Александра Миллер.
"У женщин сформировалась точка зрения, что такой партнёр для жизни будет более успешный, более надёжный — сможет прокормить семью и потомство", — сказала специалист.
Однако среди айтишников есть мужчины, которые не заботятся о себе, отметила Миллер. Она посоветовала девушкам с осторожностью выбирать партнёра. Стоит заранее узнать, где он работает, какие у него цели и интересы. Однако в первую очередь стоит обратить внимание, ответственный ли человек.
"Готов ли он взять ответственность за себя и свои жизненные решения. Проверяйте, совпадают ли слова с реальностью", — добавила сексолог в беседе с телеканалом "360".
Ранее Лайф опубликовал результаты опроса, в котором девушки признались, что хотят замуж за IT-специалистов из-за их зарплаты и удалёнки. Причём интересоваться дамы стали айтишниками ещё весной 2020 года, а затем два пика по этим запросам пришлись на весну и осень 2022-го. Однако привлекает девушек не только доход IT-специалистов, но также их эрудированность.
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