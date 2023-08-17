Сексолог объяснила, почему девушки стремятся выйти замуж за айтишника

Девушки считают IT-специалистов надёжными и успешными, ведь такие мужчины кажутся платёжеспособными и могут спокойно найти работу. Об этом рассказала сексолог и психотерапевт Александра Миллер.

"У женщин сформировалась точка зрения, что такой партнёр для жизни будет более успешный, более надёжный — сможет прокормить семью и потомство", — сказала специалист.

Однако среди айтишников есть мужчины, которые не заботятся о себе, отметила Миллер. Она посоветовала девушкам с осторожностью выбирать партнёра. Стоит заранее узнать, где он работает, какие у него цели и интересы. Однако в первую очередь стоит обратить внимание, ответственный ли человек.

"Готов ли он взять ответственность за себя и свои жизненные решения. Проверяйте, совпадают ли слова с реальностью", — добавила сексолог в беседе с телеканалом "360".