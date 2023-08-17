ВС РФ провели успешное наступление на Донецком направлении, улучшив положение
На Донецком направлении в ходе СВО штурмовики ВС РФ провели успешные наступательные действия. Им удалось улучшить положение по переднему краю. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — рассказал он.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское на Донецком направлении российские войска отразили пять атак Вооружённых сил Украины.
VК / Минобороны России