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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 10:49
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ВС РФ провели успешное наступление на Донецком направлении, улучшив положение

На Донецком направлении в ходе СВО штурмовики ВС РФ провели успешные наступательные действия. Им удалось улучшить положение по переднему краю. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — рассказал он.

Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении
Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал о том, что в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское на Донецком направлении российские войска отразили пять атак Вооружённых сил Украины.

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VК / Минобороны России

Илья Суриков
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