ВС РФ провели успешное наступление на Донецком направлении, улучшив положение

На Донецком направлении в ходе СВО штурмовики ВС РФ провели успешные наступательные действия. Им удалось улучшить положение по переднему краю. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — рассказал он.