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17 августа, 11:39

Педагог объяснил, повлияет ли на успеваемость школьников отдых в бархатный сезон

Учитель Снегуров: Отдых школьников в бархатный сезон не скажется на успеваемости

Если у родителей отпуск выпадает на сентябрь и семья решила отправиться отдыхать с ребёнком, то это не скажется на его успеваемости в школе. Об этом рассказал заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

Он уверен, что проблемы в школе не возникнут, если отдых и в самом деле будет длиться две недели. В сентябре обычно повторяются темы, а новые активно начинают изучать после 15-го числа. Снегуров подчеркнул, что школа должна поощрять общение детей с родителями, бабушками и дедушками. А на крайний случай можно подключить ребёнка к учебному процессу дистанционно, считает эксперт.

"Сейчас у нас ещё вполне развита дистанционная коммуникация. Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание", — подчеркнул он в беседе с RT.

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Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что купальный сезон на курортах Чёрного моря в этом году будет продолжительным. По его словам, бархатный сезон продлится минимум до 10 октября.

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ТАСС / Егор Алеев

Светлана Оперук
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