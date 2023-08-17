Педагог объяснил, повлияет ли на успеваемость школьников отдых в бархатный сезон

Если у родителей отпуск выпадает на сентябрь и семья решила отправиться отдыхать с ребёнком, то это не скажется на его успеваемости в школе. Об этом рассказал заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

Он уверен, что проблемы в школе не возникнут, если отдых и в самом деле будет длиться две недели. В сентябре обычно повторяются темы, а новые активно начинают изучать после 15-го числа. Снегуров подчеркнул, что школа должна поощрять общение детей с родителями, бабушками и дедушками. А на крайний случай можно подключить ребёнка к учебному процессу дистанционно, считает эксперт.

"Сейчас у нас ещё вполне развита дистанционная коммуникация. Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание", — подчеркнул он в беседе с RT.