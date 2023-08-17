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17 августа, 12:41

"Вряд ли": В World Athletics усомнились в участии россиян в парижской Олимпиаде

Глава World Athletics Коу: Россияне вряд ли примут участие в Олимпиаде 2024 года

Легкоатлеты из РФ и Белоруссии вряд ли смогут участвовать в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу в беседе с журналистами в ходе пресс-конференции после переизбрания.

"Вряд ли [легкоатлетов допустят на Олимпиаду]. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа", — отметил он.

Коу заявил, что это сделано для "целостности соревнований", причём решение, скорее всего, не изменится, исходя из того, что происходит на Украине.

Украина резко отказалась от своего ультиматума по Олимпийским играм в Париже

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Лайф напоминает: в марте в World Athletics восстановили членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако вместе с тем в организации продлили отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии.

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ТАСС / AP / Matt Slocum

Никита Осипов
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