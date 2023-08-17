"Вряд ли": В World Athletics усомнились в участии россиян в парижской Олимпиаде
Глава World Athletics Коу: Россияне вряд ли примут участие в Олимпиаде 2024 года
Легкоатлеты из РФ и Белоруссии вряд ли смогут участвовать в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу в беседе с журналистами в ходе пресс-конференции после переизбрания.
"Вряд ли [легкоатлетов допустят на Олимпиаду]. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа", — отметил он.
Коу заявил, что это сделано для "целостности соревнований", причём решение, скорее всего, не изменится, исходя из того, что происходит на Украине.
Лайф напоминает: в марте в World Athletics восстановили членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако вместе с тем в организации продлили отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии.
ТАСС / AP / Matt Slocum