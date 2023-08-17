"Любимая": Никита Ефремов впервые вышел в свет с новой спутницей
Никита Ефремов закрутил роман с художницей из Мытищ Ольгой Шурыгиной
Никита Ефремов и его возлюбленная Ольга Шурыгина. Обложка © Telegram / "Фестиваль "Короче"
Актёр Никита Ефремов после расставания с телеведущей Марией Иваковой долгое время был один. Однако, похоже, что холостяцкие времена теперь позади. Накануне артист появился на фестивале "Короче" в Калининграде с новой возлюбленной — 36-летней художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной.
Во время мероприятия пара не скрывалась от папарацци, а позже в соцсетях 35-летний актёр опубликовал совместные снимки с Ольгой, назвав её любимой. Пока не известно, как долго Ефремов-младший состоит в отношениях со своей спутницей, однако поклонники завалили страницу звезды "Тетриса" поздравлениями с новым романом, отметив, что с Шурыгиной они "идеально сочетаются".
Как пишет сайт kp.ru, уроженка подмосковных Мытищ Шурыгина родилась в семье художников. В 2011 году она выпустила свою первую линейку одежды, а в 2018-м провела дебютную персональную выставку "Шузбекистан". Дизайнер в течение нескольких лет периодически жила в Габоне, изучая местные традиции. Итогом таких поездок стал документальный фильм об африканских женщинах.
Ранее Лайф сообщал, что вдова Дмитрия Хворостовского показала нового мужчину спустя шесть лет после смерти оперного певца. С ним Флоранс Илли познакомилась ещё в прошлом году, но раскрыла отношения только недавно.