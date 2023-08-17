"Любимая": Никита Ефремов впервые вышел в свет с новой спутницей

Актёр Никита Ефремов после расставания с телеведущей Марией Иваковой долгое время был один. Однако, похоже, что холостяцкие времена теперь позади. Накануне артист появился на фестивале "Короче" в Калининграде с новой возлюбленной — 36-летней художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной.

Во время мероприятия пара не скрывалась от папарацци, а позже в соцсетях 35-летний актёр опубликовал совместные снимки с Ольгой, назвав её любимой. Пока не известно, как долго Ефремов-младший состоит в отношениях со своей спутницей, однако поклонники завалили страницу звезды "Тетриса" поздравлениями с новым романом, отметив, что с Шурыгиной они "идеально сочетаются".

Как пишет сайт kp.ru, уроженка подмосковных Мытищ Шурыгина родилась в семье художников. В 2011 году она выпустила свою первую линейку одежды, а в 2018-м провела дебютную персональную выставку "Шузбекистан". Дизайнер в течение нескольких лет периодически жила в Габоне, изучая местные традиции. Итогом таких поездок стал документальный фильм об африканских женщинах.