Дизайнер одежды перечислила лайфхаки, которые помогут добиться тонкой талии без диет

Чтобы добиться желанной многими девушками осиной талии, можно воспользоваться хитростями в стиле. О них рассказала дизайнер одежды и fashion-иллюстратор Ольга Зверева.

"В зависимости от типа фигуры талия может быть ярко выраженной или практически отсутствовать. Если ваша относится ко второму случаю — модные лайфхаки помогут решить этот вопрос", — отметила она в беседе с gazetametro.ru.

Эксперт посоветовала заправить плечевое изделие в брюки или юбку. Но всю блузку или топ заталкивать за пояс не нужно, достаточно сделать это спереди. Также можно заправить верх только с одного бока и надеть ремень для акцента. Подойдёт для этих целей и укороченный второй слой. Можно и наоборот — добавить удлинённый жакет.

"Удачное сочетание, которое будет вам на руку: заправленный топ/футболка + брюки или юбка с высокой талией. Жакет "рисует" необходимые линии и зрительно ограничивает нашу талию. Итог — она визуально более узкая", — добавила дизайнер одежды.

Для того чтобы выделить талию, к образу можно добавить рубашку мужского кроя, а также стоит уделить внимание плечам. В заключение Зверева посоветовала корректирующее бельё, но выбирать его нужно по размеру и со специалистом.