Регион

Уведомления отключены

17 августа, 14:55

Двухпалубная яхта загорелась в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелась двухпалубная яхта, на месте ЧП уже работают сотрудники экстренных служб, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

Двухпалубная яхта загорелась в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошёл в Петроградском районе на Южной дороге. Сообщение о возгорании поступило в пять часов вечера. В тушении огня задействованы 32 человека и семь единиц техники.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — добавили в ведомстве.

В центре Петербурга сгорел девятиметровый "Казанова"

В центре Петербурга сгорел девятиметровый "Казанова"

Ранее Лайф писал, что в Нижнем Тагиле подросток попал в больницу с ожогами из-за взрыва катера. Предполагаемая причина инцидента — неисправность механизмов судна.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров