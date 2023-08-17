В Санкт-Петербурге загорелась двухпалубная яхта, на месте ЧП уже работают сотрудники экстренных служб, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

Двухпалубная яхта загорелась в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошёл в Петроградском районе на Южной дороге. Сообщение о возгорании поступило в пять часов вечера. В тушении огня задействованы 32 человека и семь единиц техники.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — добавили в ведомстве.