Малофеев отреагировал на блокировку "Царьграда" в Казахстане
В Казахстане заблокировали доступ к "Царьграду". В Министерстве информации республики обвинили ресурс в "пропаганде экстремизма". Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев объяснил, что такое решение казахстанских властей является абсурдным.
"Мы, канал русского православного большинства, не оставим своих, русских людей, где бы они ни жили, и никогда не позволим глумиться над великим русским народом", — заявил он.
В самом "Царьграде" также заявили ранее, что власти Казахстана "пошли на поводу у националистов и заблокировали ресурс, регулярно рассказывающий о притеснениях русских в республике".
А ранее Лайф рассказывал, что с видеохостинга YouTube был удалён канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера. Он в том числе комментировал российскую военную спецоперацию и критиковал США за помощь ВСУ. Также офицер открыто говорил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт свой народ на убой.
ТАСС / Владимир Смирнов