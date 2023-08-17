Малофеев отреагировал на блокировку "Царьграда" в Казахстане

В Казахстане заблокировали доступ к "Царьграду". В Министерстве информации республики обвинили ресурс в "пропаганде экстремизма". Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев объяснил, что такое решение казахстанских властей является абсурдным.

"Мы, канал русского православного большинства, не оставим своих, русских людей, где бы они ни жили, и никогда не позволим глумиться над великим русским народом", — заявил он.

В самом "Царьграде" также заявили ранее, что власти Казахстана "пошли на поводу у националистов и заблокировали ресурс, регулярно рассказывающий о притеснениях русских в республике".