"Женский эгоизм": Лидер "Воплей Видоплясова" резко прошёлся по феминисткам и дал характеристику украинкам

Вокалист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказал мнение, что украинские женщины более сексуальные и хозяйственные, а европейские — эгоистичны из-за феминизма. Некоторые пользователи Интернета раскритиковали его позицию.

"Украинские женщины — они хозяйственные, сексуальные, умные, делают дома уют и уважают мужчин. А европейские женщины — они феминистичные. А феминизм — это женский эгоизм на самом деле", — сказал Скрипка в интервью YouTube-каналу STAND UP Battle Club.

По его словам, среди украинских девушек есть самоуважение и уважение к партнёру, в то время как в Европе феминизм заставляет женщин чувствовать лишь уважение к себе, но не к мужчине. Музыкант убеждён, что в культуру Украины пытаются привнести подобные идеи, но не до конца.

Некоторые в комментариях восприняли лидера украинской группы негативно и даже с критикой. В его мнении усмотрели признаки сексизма.