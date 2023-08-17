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17 августа, 16:32

"Женский эгоизм": Лидер "Воплей Видоплясова" резко прошёлся по феминисткам и дал характеристику украинкам

Певец Олег Скрипка назвал феминизм женским эгоизмом

Вокалист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказал мнение, что украинские женщины более сексуальные и хозяйственные, а европейские — эгоистичны из-за феминизма. Некоторые пользователи Интернета раскритиковали его позицию.

"Украинские женщины они хозяйственные, сексуальные, умные, делают дома уют и уважают мужчин. А европейские женщины они феминистичные. А феминизм это женский эгоизм на самом деле", — сказал Скрипка в интервью YouTube-каналу STAND UP Battle Club.

По его словам, среди украинских девушек есть самоуважение и уважение к партнёру, в то время как в Европе феминизм заставляет женщин чувствовать лишь уважение к себе, но не к мужчине. Музыкант убеждён, что в культуру Украины пытаются привнести подобные идеи, но не до конца.

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Некоторые в комментариях восприняли лидера украинской группы негативно и даже с критикой. В его мнении усмотрели признаки сексизма.

Ранее Лайф писал о том, что в Польше молодые девушки всё меньше поддерживают беженок с Украины. Они опасаются конкуренции, в том числе что украинки отберут у них мужчин.

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YouTube / STAND UP Battle Club

Илья Суриков
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