Российская певица Анна Семенович заявила, что заморозила яйцеклетки. Она повторно проходит эту процедуру, чтобы быть уверенной в будущем материнстве. Сейчас, в 43 года, у бывшей солистки группы "Блестящие" детей нет, но планов обрести семью она не исключает.

Анна Семенович снова заморозила яйцеклетки. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

"Я отстимулировалась уколами в течение 12 дней. Мои яйцеклеточки созрели. Стимулирую для того, чтобы созревала не одна яйцеклетка в цикле, а чтобы яйцеклеток было больше. Никаких неприятных и дискомфортных ощущений", — сказала Семенович перед поездкой в клинику, где она прошла процедуру.

Причём в больницу Семенович опоздала, но это не помешало ей снять целый репортаж из палаты. Пользуясь случаем, артистка ещё раз подчеркнула, что сама решает, когда ей заводить детей, поэтому на мнения недовольных она не обращает внимания.

Лайф напоминает: в октябре 2021 года Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки. Она подчёркивала, что всегда хотела девочку.