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17 августа, 16:36

На МЦД-3 вышли "Иволги" с зарядками для самокатов

Воробьёв заявил, что на МЦД-3 будут новые "Иволги" с зарядками для самокатов

<p>Поезд "Иволга 3.0" на МЦД-3. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/6548" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos_sobyanin</a></p>

Поезд "Иволга 3.0" на МЦД-3. Обложка © Telegram / mos_sobyanin

По маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) начали курсировать электропоезда нового поколения "Иволга 3.0", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"На МЦД-3 будут курсировать "Иволга 3.0" с новым дизайном и зарядками для самокатов — они ещё быстрее предыдущих версий", — приводит телеканал "360" его слова.

Воробьёв также отметил, что путь до столицы и в область значительно ускорится, так как интервалы ожидания поездов сократятся с 15 до шести минут.

Воробьёв заявил, что с запуском МЦД-3 стоимость поездок снизится почти в три раза

Воробьёв заявил, что с запуском МЦД-3 стоимость поездок снизится почти в три раза

Напомним, 17 августа президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыли движение по МЦД-3. Новый маршрут связал Зеленоград и Раменское через центр столицы. Протяжённость маршрута с 41 станцией составляет 85 километров. Пересадки с МЦД на метро и МЦК будут бесплатными.

Наталья Исакова
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