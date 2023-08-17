На МЦД-3 вышли "Иволги" с зарядками для самокатов
Воробьёв заявил, что на МЦД-3 будут новые "Иволги" с зарядками для самокатов
Поезд "Иволга 3.0" на МЦД-3. Обложка © Telegram / mos_sobyanin
По маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) начали курсировать электропоезда нового поколения "Иволга 3.0", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
"На МЦД-3 будут курсировать "Иволга 3.0" с новым дизайном и зарядками для самокатов — они ещё быстрее предыдущих версий", — приводит телеканал "360" его слова.
Воробьёв также отметил, что путь до столицы и в область значительно ускорится, так как интервалы ожидания поездов сократятся с 15 до шести минут.
Напомним, 17 августа президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыли движение по МЦД-3. Новый маршрут связал Зеленоград и Раменское через центр столицы. Протяжённость маршрута с 41 станцией составляет 85 километров. Пересадки с МЦД на метро и МЦК будут бесплатными.