На МЦД-3 вышли "Иволги" с зарядками для самокатов

По маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) начали курсировать электропоезда нового поколения "Иволга 3.0", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"На МЦД-3 будут курсировать "Иволга 3.0" с новым дизайном и зарядками для самокатов — они ещё быстрее предыдущих версий", — приводит телеканал "360" его слова.

Воробьёв также отметил, что путь до столицы и в область значительно ускорится, так как интервалы ожидания поездов сократятся с 15 до шести минут.