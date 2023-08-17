В Японии придумали жуткую "кровать" для офисных работников

Японская компания Koyoju Gohan разработала вертикальную камеру для сна, чтобы офисные работники при необходимости могли поспать стоя и тем самым быстро восполнить силы. Как пишет Daily Mail, она получила название Giraffenap от английских слов "жираф" и "вздремнуть".

В Японии разработали вертикальную капсулу для сна в офисе стоя. Видео © YouTube / 広葉樹合板株式会社

По размерам устройство как небольшая телефонная будка: высота камеры — 2,5 метра, а ширина — 1,2 метра. Удерживать человека будут специальные платформы. В звуконепроницаемой камере есть датчик дыма, огнетушитель, вентилятор, а также потолочное и напольное светодиодное освещение. Создатели устройства полагают, что оно поможет улучшить производительность и здоровье сотрудников.

"Много людей не могут избавиться от физической усталости и стресса — им приходится терпеть сонливость и продолжать работу. Мы приближаемся к эпохе, когда такой стереотип будет сломлен. Вздремните стоя и восстановите разум и тело за короткое время!" — говорится в видео Koyoju Gohan.

При этом спать в камере разработчики призывают не более 20 минут, иначе испортится ночной сон. Такие устройства могут поставить не только в офисах, но и в местных кафе.