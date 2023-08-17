В Колумбии произошло два мощных землетрясения

В Колумбии за день произошло два мощных землетрясения. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое было магнитудой 6, затем она увеличилась до 6,3. Эпицентр был в 37 километрах к северо-востоку от Вильявисенсио.

Второе землетрясение зафиксировано было магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в восьми километрах к северо-востоку от того же города, причём очаг залегал на глубине восемь километров. Пока данных о пострадавших и разрушениях нет.