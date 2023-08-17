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17 августа, 18:11

В Колумбии произошло два мощных землетрясения

В Колумбии произошли землетрясения магнитудой 6,3 и 5,7

В Колумбии за день произошло два мощных землетрясения. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое было магнитудой 6, затем она увеличилась до 6,3. Эпицентр был в 37 километрах к северо-востоку от Вильявисенсио.

Второе землетрясение зафиксировано было магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в восьми километрах к северо-востоку от того же города, причём очаг залегал на глубине восемь километров. Пока данных о пострадавших и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Марианских островов в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Марианских островов в Тихом океане

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Японии. Ближе всего к нему оказался 300-тысячный город Наха.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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