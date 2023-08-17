Мишустин распорядился создать Донецкое общевойсковое командное училище

В ДНР появится Донецкое общевойсковое командное училище, оно будет находиться в ведении Минобороны РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина.

"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации <…> путём изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище", — сказано в документе.

Согласно распоряжению, в учреждении будут работать 3436 человек, в том числе военнослужащие и гражданские сотрудники.