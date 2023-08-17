Регион

Уведомления отключены

17 августа, 18:44

Мишустин распорядился создать Донецкое общевойсковое командное училище

В ДНР появится Донецкое общевойсковое командное училище, оно будет находиться в ведении Минобороны РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина.

"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации <…> путём изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище", — сказано в документе.

Согласно распоряжению, в учреждении будут работать 3436 человек, в том числе военнослужащие и гражданские сотрудники.

Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса и Адлера

Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса и Адлера

Ранее Лайф сообщал, что в новых регионах восстановили уже десятки учреждений культуры. Их количество приближается уже к сотне.

Обложка ©

Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров