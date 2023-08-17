Регион

Уведомления отключены

17 августа, 18:32
11280

Турция высказала возмущение из-за досмотра российскими военными судна в Чёрном море

Турция предупредила РФ о росте напряжённости из-за досмотра судна в Чёрном море

Власти Турции предупредили Россию о риске роста напряжённости в Чёрном море, если военные РФ вновь проведут досмотр гражданского судна, как в случае с "Сукра Окан". Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией, который работает под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряжённость в Чёрном море", говорится в сообщении центра.

"Why you don't stop?": Появилось видео высадки русских морпехов на судно в Чёрном море и опроса капитана

"Why you don't stop?": Появилось видео высадки русских морпехов на судно в Чёрном море и опроса капитана

Напомним, 13 августа российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз "Сукра Окан", направлявшийся в украинский порт Измаил и не отвечавший на требование остановиться. Для этого с борта "Василия Быкова" был поднят вертолёт Ка-29. Российские военные провели досмотр, после чего судно продолжило движение.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров