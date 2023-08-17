Турция высказала возмущение из-за досмотра российскими военными судна в Чёрном море
Турция предупредила РФ о росте напряжённости из-за досмотра судна в Чёрном море
Власти Турции предупредили Россию о риске роста напряжённости в Чёрном море, если военные РФ вновь проведут досмотр гражданского судна, как в случае с "Сукра Окан". Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией, который работает под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.
"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряжённость в Чёрном море", — говорится в сообщении центра.
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Напомним, 13 августа российский патруль остановил в Чёрном море сухогруз "Сукра Окан", направлявшийся в украинский порт Измаил и не отвечавший на требование остановиться. Для этого с борта "Василия Быкова" был поднят вертолёт Ка-29. Российские военные провели досмотр, после чего судно продолжило движение.
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