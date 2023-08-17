Турция высказала возмущение из-за досмотра российскими военными судна в Чёрном море

Власти Турции предупредили Россию о риске роста напряжённости в Чёрном море, если военные РФ вновь проведут досмотр гражданского судна, как в случае с "Сукра Окан". Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией, который работает под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряжённость в Чёрном море", — говорится в сообщении центра.