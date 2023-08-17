Украинцев начали заманивать в военкоматы социальной рекламой о борьбе со страхами

Украинское Минобороны представило мотивационные плакаты, которые должны заставить граждан приходить в военкоматы. На них изображены военные, убеждающие, что страхи нужно преодолевать на фронте. Основной посыл ведомства — "ходить в военкоматы не страшно".

Один из мотивационных плакатов Минобороны Украины, призывающий мужчин явиться в военкоматы. Фото © t.me / "Политика страны"

"Мы разработали кампанию, основная идея которой состоит в том, что признавать собственные страхи — это уже смело, а войску нужны смелые люди", — указано на сайте МО.

Как сообщил представитель Сухопутных сил ВСУ Роман Горбач, обновление данных не займёт много времени. Достаточно зайти в один кабинет ТЦК (территориальный центр комплектования), имея при себе соответствующий пакет документов.

Помимо плакатов, которые покажут в телемарафоне "Единые новости", вскоре выйдут в свет аналогичные ролики, украинское Минобороны планирует транслировать их на телеканалах, в кинотеатрах, поездах, на радио и цифровой наружной рекламе.