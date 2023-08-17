Истребители проамериканской коалиции опасно сблизились с российскими самолётами в Сирии

Два истребителя F-35 проамериканской коалиции допустили опасное сближение с двумя самолётами Су-35 ВКС РФ в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолётов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полёт вдоль южной границы Сирии", — заявил военный.

По словам контр-адмирала, российские лётчики продемонстрировали высокий профессионализм и предприняли все необходимые меры для предотвращения столкновения с иностранными истребителями.

Кулить подчеркнул, что подобными действиями возглавляемая США коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.