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17 августа, 19:39

Появились фото МЦД-3 с орбиты

"Роскосмос" опубликовал фото третьей линии МЦД с орбиты

Третья линия Московских центральных диаметров (МЦД) попала в объектив спутника "Ресурс-П". Фотографию опубликовала госкорпорация "Роскосмос" в своём телеграм-канале.

Снимок МЦД-3 с орбиты. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Снимок МЦД-3 с орбиты. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Напомним, в Москве сегодня президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли Ленинградско-Казанской Московский центральный диаметр (МЦД-3 "Ленинградско-Казанский"), который позволит жителям региона быстро добираться из российской столицы в Московскую область. Новый МЦД-3 насчитывает 38 станций, на 14 из них — пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Длина диаметра, который соединяет Зеленоград и Раменское, составляет 85 километров. На этом маршруте будут ходить поезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д, благодаря чему время в пути сократится для жителей 24 районов Москвы.

На МЦД-3 вышли "Иволги" с зарядками для самокатов

На МЦД-3 вышли "Иволги" с зарядками для самокатов

Ранее Лайф писал, что открытие движения по маршруту МЦД-3 является долгожданным событием для Московской области, в особенности для жителей Химок, Раменского, Люберец и Жуковского. По словам главы региона Андрея Воробьёва, немаловажным является и уменьшение стоимости проезда.

Обложка ©

Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Сергей Быстров

Кузьма Спирин
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