Появились фото МЦД-3 с орбиты

Третья линия Московских центральных диаметров (МЦД) попала в объектив спутника "Ресурс-П". Фотографию опубликовала госкорпорация "Роскосмос" в своём телеграм-канале.

Снимок МЦД-3 с орбиты. Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Напомним, в Москве сегодня президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли Ленинградско-Казанской Московский центральный диаметр (МЦД-3 "Ленинградско-Казанский"), который позволит жителям региона быстро добираться из российской столицы в Московскую область. Новый МЦД-3 насчитывает 38 станций, на 14 из них — пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Длина диаметра, который соединяет Зеленоград и Раменское, составляет 85 километров. На этом маршруте будут ходить поезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д, благодаря чему время в пути сократится для жителей 24 районов Москвы.